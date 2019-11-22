立委登記22日最後一天，新北市藍營立委已全數完成登記，22日12人在新北市黨部舉行聯合出征記者會，強調新北市目前有10名綠營立委，統籌分配款卻是六都最少，認為綠委什麼都不做，新北立委換藍做，國政市政一定贏。

國民黨新北市黨部22日舉辦藍營立委出征記者會，包括洪孟楷、黃桂蘭、李翁月娥、陳明義、黃志雄、林國春、柯志恩、邱烽堯、林德福、林金結、羅明才與李永萍都到場。

林德福表示，民進黨什麼都做不好，治國沒半步，學歷靠保密、演講靠讀稿、治國靠恐嚇、選舉考灑幣、團結靠酬庸、政績靠詐騙、造勢靠便當，只有下架民進黨，台灣才有希望。

洪孟楷說，2016年後，新北發展停滯，中央的預算與關愛眼神越來越少，民進黨立委做不好地方換國民黨戰將做做看，為新北市400萬人努力。

林金結說，對手是「國際牌靜悄悄」，他要當有聲音的立委，一月十一日一定要下架無能蔡英文，愛國旗，總統一定要選韓國瑜。

李永萍則說，她是代表被黃國昌耽誤四年的第十二選區，她的選區幅員遼闊，不能再被太陽花耽誤四年，拚翻轉人口外流老化弱勢困境。

李翁月娥表示，民進黨什麼做不好，有些人榕樹底下都找不到人、叫不到，韓國瑜當選中華民國要贏，要和平、安定、有尊嚴的生活，政府要投資孩子身上才有希望；林國春也說，除了統籌分配款，更要把把投資放在子孫上。

(中時 )