張智成睽違2年推出全新專輯《你是不是 張智成》，新歌大膽取名〈一首難聽的歌〉，他笑說「歌當然不難聽啦」，不過出道20年的他自揭內心黑暗面，「曾因很多人愛唱我的歌而雀躍，但也疑惑，一個模式寫人人能唱的歌，用歌詞包裝與迷惑聽歌的人，誤以為這樣就是一首好歌，就是大家能在KTV一學就會的歌嗎？」驚爆「說白了我的歌唱事業就是一首難聽的歌，我選了叛逆、不隨波逐流、不迷戀名利的路，卻因寂寞而破功，但也在不斷學習中開始接受不完美，也更自在快樂」。

在新歌〈一首難聽的歌〉中，張智成坦言，還沒唱時「不覺得我能駕馭這首歌，後來試唱後改觀，加上歌詞較諷刺、逆向思考模式探索感情觀，正是近年來我的心境最佳寫照」，他說，「粉絲就像我的知己，總不吝嗇與我分享心情點滴，看著彼此成長」，也因此想代表一群面對感情總是挫敗，總是難以適從的人說一些話。

張智成睽違兩年推出新專輯《你是不是 張智成》。（闊思音樂提供）

張智成感慨，身邊朋友來來去去，許多人感情變調，卻以鴕鳥心態敷衍度過，最終仍敵不過現實的殘酷結局，更進一步思考「如同變調的歌，唱的牽強，聽的無感，甚至成為最惹人嫌的旋律」。他認為，「我不想譁眾取寵，看待事情不再從正面看待，換個角度轉換心情，也許會有豁然的覺醒」，也打趣說，「如果心中有許多放不下的人，趕快來聽，包你速速的打開心結卸貨」。〈一首難聽的歌〉22日數位上架。

(中時 )