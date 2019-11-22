冠狀動脈粥樣硬化性心臟病或冠心病，是成人最常見的心臟病，當血管彈性降低、逐漸老化，罹患心血管疾病的機率就更高。醫師表示，心血管疾病大多和飲食習慣密不可分，長期大量攝取3類食物，恐增加血液黏稠度，對血管造成傷害。

搜狐網《漫說健康》報導，首都醫科大學宣武醫院心內科主任醫師許驥表示，目前還沒有證據顯示，吃任何單種食物可以軟化血管或清理血管，但飲食不當仍是絕大多數心血管疾病發生的重要因素，下列3種飲食吃越多，血管越容易黏成粥：

一、高鹽分食物

鹽的主要成分是鈉離子，當大量鈉離子超過腎臟的代謝負擔，就會引發水鈉滯留、血液滲透壓增加，引發高血壓、動脈粥樣硬化等問題。中老年人由於味覺退化，很容易越吃越鹹，一不小心就攝入過多高鹽分食物，有數據顯示，約有將近10%的心血管代謝死亡、冠心病死亡，以及21.4%的高血壓性心臟病死亡和攝入過多鹽分有關。

二、高糖分食物

攝入大量含糖量較高的食物，會導致人體內血糖及甘油三酯水平異常升高，同時還會降低脂蛋白水平，增加血液黏稠度，包括可樂、果汁、蛋糕等都屬於高糖分飲食，特別是糖尿病患者，更容易對血管造成破壞，導致動脈粥樣硬化、血栓等問題出現，引發各類心腦血管疾病。

三、反式脂肪酸食物

反式脂肪酸主要產生於植物油的氫化過程，會升高體內低密度脂蛋白膽固醇，還會降低高密度脂蛋白膽固醇，導致自身血壓升高、動脈粥樣硬化等問題出現，部分蛋黃派、奶油蛋糕、油炸、燒烤類等都含有反式脂肪酸。

許驥提醒，想要避免心血管疾病的侵襲，一定要保護好血管健康，血管一旦硬化或出現斑塊，容易誘發腦梗塞、血栓以及各種心血管疾病。臨床證據證明，遵守醫囑連續服用降脂藥，大概在三、五年後，有些病人的血管斑塊是可以逆轉的，絕對比自己去網路上找一些來路不明的保健食品更加安全。

(中時電子報)