看來「甜瓜」安森尼想要嘗到加盟拓荒者首勝，恐怕有得等了！「字母哥」阿提托康波22日貢獻24分、19籃板及15助攻的大三元數據，帶領公鹿137比129擊退拓荒者搶下6連勝，公鹿也以12勝3敗戰績超越塞爾提克，獨占東區第1。

儘管阿提托康波在第3節還沒打完，個人就拿大三元數據，公鹿卻沒辦法把比分拉開，打到末節，更被拓荒者追到只差2分，幸好阿提托康波決定不再給拓荒者機會，跟布雷索攜手打出16比4猛攻，雙方差距轉眼擴大，勝負已無懸念。

其實阿提托康波22日手感並不理想，全場投27中9，罰球也僅罰10中5，但他仍拿大三元數據，傳出15助攻更創生涯新高，搭配布雷索30分、6助攻與4籃板，公鹿宰掉拓荒者並不困難，康納頓也替補貢獻18分，迪文森佐16分。

這是安森尼加盟拓荒者的第2戰，全場投15中6，罰4中3，拿下18分、7籃板及4助攻，表現確實比起前役優秀，可惜拓荒者主控利拉德仍然因傷缺陣，先發中鋒懷塞德也因臀傷沒打，或許要等這兩大主力傷癒，甜瓜才有機會贏球。

拓荒者22日以麥科倫37分最高，且有10助攻、6籃板、3抄截，拉比西埃也有22分、12籃板，不過公鹿此役完全主宰禁區，全隊搶下58籃板，比起拓荒者整整多了17個，贏球也算理所當然。

(中時電子報)