成吉思汗健身訓練中心館長陳之漢日前應立委王定宇邀約，與軍中將領開會，討論由他自費投資2千萬，在軍中設置健身房，並提供師資規劃讓國軍進行綜合格鬥、搏擊與重量訓練。消息傳出後卻遭質疑「幫執政黨打廣告」、「省稅金」，讓館長灰心，在數度轉念放棄後，今天清晨5點多館長又在臉書表示，「訓練中心我會用，放心 我要守信」。國防部上午證實，這個案子還在持續討論，要做也是明年的事，且多元化的訓練是件好事，國防部向來保持行政中立，此案與政治無關，希望外界給予支持。

海軍陸戰隊出身的「館長」，上個月在直播中透露，應立委王定宇邀約，與軍中將領開會，討論在軍中設置健身房，提供國軍綜合格鬥、重量訓練。消息傳出後卻遭質疑「幫執政黨打廣告」、「省稅金」，外界議論不斷。

館長在日前先在臉書發文：「預計花2000萬打造國軍訓練中心，目前找場地中」，不久再發文「剛算一算訓練中心一千出頭萬就可以，不用為我操心，你們要為國家操心才對」。

國防部日前證實，目前正在討論是否規劃派出海軍陸戰隊、特戰、憲兵等單位約40人進行1個月的綜合格鬥與搏擊訓練，再以種子教官身份回部隊傳授所學。不過此事引發各界議論。在外界質疑下，館長（22日）凌晨在臉書貼文，「這是館長這幾天一直忙著找的國軍訓練場地，今天我醒了、我放棄、我對不起國軍弟兄，抱歉」。不過凌晨5點多時，館長又在臉書表示，「訓練中心我會用，放心 我要守信」。

國防部發言人史順文表示，國防部堅守行政中立，此案與政治無關，過去館長也曾捐助健身器材給海軍陸戰隊使用，國軍對於目前此案都還在還在討論中。

(中時電子報)