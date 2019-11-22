台灣的熱炒相當出名，是與朋友聚餐的好選擇，近日有位法國網紅發佈一支影片，邀請2位法國好友來體驗「台灣的熱炒」。品嘗過後，2位朋友也都給予高評價，但有道菜卻讓3人吃了眉頭緊皺，超母湯！

法國Youtuber路易最近上傳一支影片，帶著2位法國好友體驗「台灣熱炒」。路易首先點了幾道必吃的菜色，像是三杯雞、鳳梨蝦球、鐵板豆腐等料理，都備受好評。不過，後來路易的台灣女友Ada，也偷偷點了幾道具挑戰性的料理，其中包含鹹蛋苦瓜、鹽酥大腸和雞屁股等料理，都讓3人不禁眉頭緊皺，而試喝台灣的高粱酒後，3人也都表示不喜歡。

用餐結束後，路易也好奇地詢問朋友對「台灣熱炒」的感想，2人都直呼好吃，其中一位朋友甚至給高評價說，「75%的食物我都好喜歡，很像西班牙下酒菜Tapas，我愛上熱炒了！」接著，路易也詢問哪道菜是最討厭的？沒想到「鹹蛋苦瓜」竟然打敗內臟類的料理，成為3人一致最討厭的菜色。

影片公開後也引來不少網友回覆，「鳳梨蝦球真的好吃，每次必點」、「也不是每個台灣人都愛吃苦瓜，內臟，雞屁股，熱炒店這幾樣菜我也不碰的」、「不愧是法國人懂吃！台灣熱炒超好吃」。

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這次我帶大家體驗台灣的熱炒店，嘗試道地的台灣菜！

(中時電子報)