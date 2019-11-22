爆高嘉瑜求助 柯安撫：會幫忙妳啦 12:242019/11/22 中時 張立勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲22日參加士林官邸菊展開幕。（摘自中時即影音臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲22日爆料，民進黨立委參選人高嘉瑜都到他辦公室問他怎麼辦，他就回說：「我們會幫忙妳啦。」 柯文哲今出席士林官邸菊展，被問及選舉後半段是否會幫民進黨參選人，他表示，民進黨裡面還有朋友，本來還想去幫莊瑞雄站台，後來被移到不分區去，又少掉一個可以幫忙的。 至於是否民進黨不敢讓柯站台？柯文哲說，他看現在民進黨敢給我站台的也沒幾個，他還爆料，高嘉瑜都到他辦公室問怎麼辦，他則回說「我們會幫忙妳啦」。 (中時 ) #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #柯文哲 #高嘉瑜 #莊瑞雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓回故鄉雙和拉票 支持者嗨翻 04:102019/11/18 政治要聞 國政配今日正式登記參選總統 韓國瑜：綠營都在等便當！ 13:282019/11/18 政治 宋楚瑜：親民黨內部曾討論讓黃珊珊當柯的副總統人選 10:032019/11/19 政治 英德配今登記 蔡英文：總統府已有良心 會再做四年 16:532019/11/19 政治 國民黨至少還有一群烏鴉 04:102019/11/20 時論廣場 民進黨赴中選會登記不分區立委 羅文嘉宣布范雲加入民進黨 19:522019/11/20 政治 綠營：韓國瑜不是賣菜郎是好野郎 11:082019/11/21 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》大安房產李佩芬所有! DPP昧著良心拿烏龍爆料狂黑？ 14:132019/11/21 政治 命理師看不下去了！「2大殺招」助韓國瑜逆轉勝 00:032019/11/22 娛樂 韓國瑜亟待跨越的3大坎 04:092019/11/22 論壇廣場 政治熱門新聞 蔡民調真贏韓？阿扁爆：這一周將有驚人劇變！ - 政治 最新民調出爐！韓國瑜支持度不忍直視 - 政治 慘！網驚：吳敦義為這身敗名裂… - 政治 為挺韓急入國民黨 卻驚見「分屍」慘劇 - 政治 傅崐萁參選後果 名嘴直言：非常可怕 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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