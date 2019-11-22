身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲22日爆料，民進黨立委參選人高嘉瑜都到他辦公室問他怎麼辦，他就回說：「我們會幫忙妳啦。」

柯文哲今出席士林官邸菊展，被問及選舉後半段是否會幫民進黨參選人，他表示，民進黨裡面還有朋友，本來還想去幫莊瑞雄站台，後來被移到不分區去，又少掉一個可以幫忙的。

至於是否民進黨不敢讓柯站台？柯文哲說，他看現在民進黨敢給我站台的也沒幾個，他還爆料，高嘉瑜都到他辦公室問怎麼辦，他則回說「我們會幫忙妳啦」。

(中時 )