◎韓國瑜：民主政治怪怪的

國民黨提名總統參選人韓國瑜22日起展開一連串台中地區行程，上午10點在台中工業區新幹線花園酒店舉辦「與企業有約」活動，邀請台中地區工業區廠商與會，但疑似多位原訂要參加的廠商，收到關心電低調赴會；韓國瑜致詞時也表示，2019年搞到這樣，民主政治怪怪的，還說，整天說七千億匯進台灣，結果是零，太誇張了。

◎神隱藍不分區登記 吳敦義：我很忙！

國民黨團總召曾銘宗昨率不分區立委被提名人赴中選會登記，只不過，列為14名的黨主席吳敦義並未現身，吳今天出席黨慶活動前表示，「我為什麼要跟著去登記呢！我很忙，怎麼跟著登記，沒有這個慣例，哪有說候選人幾個人去登記，黨主席就去陪同，沒有這個慣例。」

◎與韓直播被英粉出征 她只關懷弱勢

國民黨總統參選人韓國瑜21日與丫樺媽媽開直播示範做菜，卻遭英粉留言出征，她深夜發文回應，再選擇一次要不要播，她還是會做，因為有位具知名度及影響力的人，願意出來呼籲關心弱勢，藍、綠、白已經不是那麼重要。

◎評韓蔡民調 扁:1月會有驚人劇變

國民黨總統候選人韓國瑜和民進黨總統蔡英文，近期民調顯示，雙方支持度有一段差距。台北市長柯文哲則說大選勝負已定，現在已進入垃圾時間，但過去很會選舉的前總統陳水扁卻有不同的看法，扁預測，選前最後一個禮拜，2020年1月5日到1月11日，可能有關鍵性的輸贏變化！

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(中時電子報)