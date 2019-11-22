國民黨上午舉行「安心住宅3支箭 具體成效看不見」記者會。（陳信翰攝）

民進黨近日狂打國民黨總統參選人韓國瑜房產爭議，國民黨今天舉行「安心政策3支箭，具體成效看不見」記者會反制，強烈質疑蔡英文總統2015年競選總統時，拋出的「安心住宅計畫」中的居住政策3 支箭，如今完全跳票。

國民黨青年團日前走訪西門町，實際了解年輕人面對「台北居大不易」的困擾，影片今天出爐，邀請北市議員兼韓辦議題小組成員王欣儀、青年團總召田方倫、韓國瑜國政顧問團成員謝立功與青年代表與會。

國民黨青年團總召田方倫說，青年普遍認為房價高漲讓他們買不起房子，生不起小孩，連租房子也因租金與經濟壓力，選擇有限，往往只能屈就，呼籲政府應該提出更有效的改善方法。

田方倫直指，蔡英文「安心住宅計畫」中的居住政策三支箭，包括「杜絕房市炒作」、「健全租屋體系」與「建置20萬戶社宅」，可以說是完全跳票，年輕人沒有感受到政府作為，租房、買房還是不易，蔡政府最近更為了美化數據，由教育部推出「學生社會住宅」，但其實根本只是宿舍床位，魚目混珠、美化政績的作為讓人十分遺憾。

王欣儀說，反觀國民黨總統參選人韓國瑜對症下藥，提出「人人有屋住、置產有機會」的居住政策，強調要將閒置校舍或公有閒置房舍，以綠色建築概念整建，打造幼青銀共居的優質空間，並且提供「自立成家基金」，支持銀行對青年低利貸款，解決青年燃眉之急，並為年輕人創造更多在地的就業機會。

王欣儀舉韓國瑜一上任就在高雄力推社會住宅，首座新建社會住宅「凱旋青樹」也動工了，證明韓國瑜不僅說得到、而且做得到，哪一黨才真正為年輕人著想，顯而易見。

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(中時 )