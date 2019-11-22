交通部近日頻推重大交通建設，審查委員張勝雄不滿審查程序不當，決定直接請辭。交通部長林佳龍今表示，近年審查委員會制度浮濫，少數意見凌駕政府政策，交通部有責任推動政策，僅是依靠學者專家修正方向，而非否決。對此張勝雄表示，請辭消息傳出後，各學界如建築、景觀、都市計畫等同仁，都來向他表示贊同與喝采，笑稱「我是不是少數我不知道」。

上周五交通部通過桃園鐵路地下化綜合規劃，審查委員、淡江大學運輸管理學系教授張勝雄不滿程序不當，當場請辭。交通部長林佳龍今日重話批評，少數審查委員意見凌駕多數人與政府，交通部應找能幫忙政府制定政策的委員協助，而不是讓少數人決定國家建設。

張勝雄表示，他沒有反前瞻，更沒有反軌道計畫，且他也是在幫助政府不落入錢坑，當一個審查委員，不謀官也不謀職，對他並沒有什麼好處，至於他是不是少數學者，「我不知道」，他笑稱，辭職消息一出，各學界如建築、景觀、都市計畫等同仁，都透過訊息或電話向他打氣與贊同，可說是一片喝采。

此外，交通部擬取消鐵路立體化自償率條件，照顧偏鄉居民交通權利，達林佳龍所言「交通平權」目的。張勝雄表示，交通平權是指政府應照顧人民基本權利，如偏鄉也要有道路、公車，但是若要有更快速、更便捷的服務，就應使用者付費。

張勝雄說，以高鐵為例，並不是每個人都會搭乘，又憑什麼以全國納稅人的稅金，興建不會賺錢的建設？他直言，「林佳龍誤解、曲解交通平權」。他表示，自償率不是枷鎖，是門檻，如果計畫不能達到門檻，表示效益太低，不必討論。

消基會交通組副召集人李克聰表示，如果審查會只是想找專家、學者做意見提供，但是不給決定權力，那就應該開宗明義講清楚，讓專家、學者衡量要不要參加。反觀環評，不只有地方人士、環團可以發表意見，重大會議還會公開直播，環評委員可以參考各界意見，也擁有否決權，這類機制比交通審查更完整。

李克聰表示，交通部取消自償率原因也來自審查機制不夠完善，地方政府急於通過計畫，高估自償率數字，這時就需要透過完整的審查機制，來把關報告真實性，避免淪於紙上談兵。

(中時 )