新北市身為全台最大票倉，是參選人必爭之地，國民黨總統參選人韓國瑜繼上周連續兩天拜訪新北後，預計12月初將再次造訪新北，與十二席立委參選人聯合造勢，國民黨新北市黨部主委李乾龍說，韓國瑜將與侯友宜、朱立倫將同框造勢，三大母雞一起拉抬新北立委選情。

李乾龍說，時間點他暫時保密，不過新北市十二席立委參選人確實非常幸福，能更有三人加持，也希望能成為新北市向中央爭取資源的後盾。

舉了解，韓國瑜聯合造勢從原本的12月14日改為12月8日，地點也從板一改為板二體育場。

(中時 )