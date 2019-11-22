勵馨基金會今天公布「2019家事移工實況調查報告」，有96％未滿足合理、健康、安全的勞動條件與環境，包括每天連續8小時的休息、每月至少休息1天、安全住所、足夠且品質尚佳的食物及工作之外，雇主允許其能自由運動時間等。

據勞動部統計指出，截至9月底，全台共引進71萬餘名移工，其中包括24萬餘名家庭看護工及1821名家庭幫傭，而勞動部前身的勞委會公告「家事服務業工作者不適用勞動基準法」，因此家事勞工不適用基本工資、工時、休假日等保障，由於未隨基本工資調整。

據調查發現，有21％的移工無法保管護照、居留證或健保卡等證件，有84％的移工自己獨自一人照顧被照顧人、有35％移工沒有輪替照顧者，而且未能得連續8小時休息；勵馨基金會移工服務中心主任李凱莉表示，依就業服務法規定，仲介或雇主不得留置移工許可文件、身分證件等，但雇主卻因擔心移工失聯，但此舉已構成違法。

調查顯示，在未有輪替照顧的移工占84％，其中有31％的移工3個月沒有放過假，整體有35％移工表示，未能獲得每天連續8小時的休息，有菲律賓籍移工表示，「因為我們是工人和看護人，這意味著我們隨時待命24小時。無論你的睡眠狀況如何，當他們打電話給你時，你沒有權利拒絕」。

該次調查有效樣本為510份，包括菲籍移工400份、印尼移工104份及越南移工6份。

(中時 )