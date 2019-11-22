國民黨舉行「安心政策3支箭，具體成效看不見」質疑蔡總統的「安心住宅計畫」居住政策3 箭跳票。內政部火速澄清，老青共居、綠色建築、新創園區，政府都已推出實際案例，社宅興建預計明年底將超過4萬戶的第一階段目標。政有有信心如期達成8年20萬戶社會住宅。

內政部表示，8年20萬戶社會住宅，包括直接興建12萬戶及包租代管8萬戶。興建部分，明年底將超過4萬戶，達成第一階段4萬戶的目標，有些社宅基地也結合社福、長照、青創等空間，營造青銀共居的環境，如台北市松山健康公共住宅、新北市三峽北大青年社宅、台中市豐原安康共好社宅及高雄市鳳山共合宅，都已有實際案例。

另包租代管部分，目前已協助5000多戶家庭獲得安穩的居住環境，今年更從6都擴大至12縣市，以「縣市版」與「公會版」雙軌制，共同推動2萬戶。

內政部表示，為照顧年輕族群租屋需求，今年除了既有的6萬5千餘戶租金補貼外，更辦理單身婚育租金補貼2萬4千戶，明年整體租金補貼計畫戶數，更將倍增，提高到12萬戶，所得標準及設籍等規定也將放寬，讓租屋族更易申請到。

內政部指出，為健全租屋市場，租賃住宅市場發展及管理條例已於去年6月27日施行，目前租賃服務業申請開業已有741家。另實價登錄更即時、正確、透明的修正條文，也已送請立法院審議，其中有關申報義務人改由買賣雙方辦理的條文，也已於今年7月修正通過。

內政部強調，社會住宅是國家重大政策，也直接關係到民眾的居住安定與品質，不論是「杜絕房市炒作」、「健全租屋體系」及「建置20萬戶社宅」等住宅政策，均已逐步落實推動，政府會保障弱勢及青年的居住需求，落實居住正義。

(中時 )