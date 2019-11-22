美國一名男子因吸菸導致肺病變而死，他的同性伴侶一狀告上法院認為他的死是香菸廠商雷諾菸草(R.J. Reynolds)及菲利普莫里斯(Philip Morris)兩公司所致，最後兩公司應為不當致死罪賠償同志配偶1億5740萬元(約台幣48億)。這也是首宗不歧視同志婚姻的判例，特別具有特殊意義，本案賠償金額也是近五年左右最大。

卡普利歐(Edward Caprio)於1996年診斷出患有慢性呼吸道阻塞疾病，接著演變為肺癌，於2019年74歲時去世。他的同志配偶林陶(Bryan Rintoul)因此興訟雷諾菸草(R.J. Reynolds)及菲利普莫里斯(Philip Morris)兩公司。

最後陪審團認為，卡普利歐自15歲起，吸兩家公司的香菸，當時菸草對健康的危害，公眾了解程度不如今日。認為菸草公司操控香菸中致人上癮的尼古丁等級，而且行銷給未成年人，兩家菸草公司罪責相等，應賠償死者同志配偶1億5740萬元。

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(中時電子報)