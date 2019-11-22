政府為了鼓勵國人多旅遊，推出多旅遊優惠，最近的秋旅補助也是有許多飯店業者響應。不過卻有民眾質疑，旅遊補助「很有問題」，認為要補助很好，為什麼都只補助特定業者，難怪寧願去沖繩也不願意去墾丁，引起網上熱議。

原PO在PTT-WomenTalk版上發文，怒嗆「到底憑什麼補助國內旅遊飯店業啊？」他認為，國內其他行業都自立自強，就只有旅遊業常常要靠政府補助，還有關光局幫忙行銷，現在陸客沒來，又不願意降價，還在威脅政府。在他看來，業者根本沒心永續經營或嘗試轉型突破困境，實在對政府過度依賴。

原PO在PTT-WomenTalk版上發文，怒嗆「到底憑什麼補助國內旅遊飯店業啊？」網上哀鳴一片，「重點就是補助了還是很貴！」（摘自PTT:WomenTalk）

網友對於國內旅遊補助也是充滿怨言，有人舉出實例，他利用今年的秋旅補助去花蓮玩，上網訂房發現訂房網1500元，但要用補助就得用飯店的官網價錢2100元，扣完優惠是1100元，她質疑「中間的600元難道就是給飯店賺走嗎？」

網友認為，「補助沒有不好，但最大問題點就是飯店業者不自己改進」。旅遊補助給了也一樣，對民眾更是無感，說要刺激消費實在浪費。另外，相比提出補助優惠，網上認為補助退稅優惠更好，表示「退稅or現金券較實際」。因為並沒有每間旅館、民宿、青年旅社都有補助，住宿時間也有限制，造成民眾對此無感。

網上哀鳴一片，「重點就是補助了還是很貴！」痛批業者拿了補助就只想多撈一筆，沒有給民眾感受到實質回饋，讓誰想在國內旅遊？有些人認為，開放訂房網訂票絕對就會有感，指出有些飯店官網訂價扣掉補助後，竟然還比訂房網貴，這樣補助不就形同虛設？

(中時電子報)