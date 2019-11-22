香港聖公會大主教兼香港島教區主教鄺保羅將於2021年退休並卸任，聖公會香港島教區昨晚舉行繼承主教選舉，4名牧師競逐，經兩輪投票後，最終由聖約翰座堂主任牧師謝子和擊敗包括協助陳同佳案的聖公會教省秘書長管浩鳴等其餘3人當選。

主教選舉由4名牧師競逐，包括協助台灣殺人案嫌犯陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴、謝子和、諸聖座堂主任牧師范晋豪，以及牧師梁秀珊。經過兩輪投票，謝子和擊敗其餘3人當選，他同時取得明年參選聖公會大主教的資格。

香港島教區傍晚六時舉行教區議會特別會議，由約200名「選民」選出香港島教區繼承主教，當選者可在明年參與大主教選舉，但大主教選舉日期未定。根據大主教選舉安排，三個教區主教可競逐下任大主教，而近兩任大主教均兼任香港島教區主教，意味勝出繼承主教選舉者，頗有機會問鼎大主教之位。

謝子和先後在香港、台灣、美國及加拿大生活、升學和侍奉。他在1990年在多倫多教區被按立為會吏，翌年領受牧師聖秩；2007年獲派立為榮譽法政牧師。2012年回港接任香港島教區聖約翰座堂主任牧師。

(中時 )