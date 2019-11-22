立法院長蘇嘉全敲槌。（姚志平攝）

民進黨立委在議場內拉布條，並高喊「強化國軍戰力，守護民主台灣」。（姚志平攝）

我國向美國採購66架F-16V戰機，編列特別預算2472億3883萬元，外交國防委員會及財政委員會上周聯席審查，僅刪除1000萬元，科目自行調整，立法院22日三讀通過「中央政府新式戰機採購特別預算案」，軍方預計12月與美方簽屬發價書，預計2026年前全數交機。

國防部長嚴德發12日赴立法院會報告「中央政府新式戰機採購特別預算案」表示，本次採購項目包括66架戰機分別為單座56架、雙座10架、支援作戰裝備、模擬機、遙測裝置等、作戰系統整合相關品項、備份件、支援裝備、手工具、試驗裝備等後勤裝備，總計編列2472億3883萬元。

立法院上月29日三讀通過《新式戰機採購特別條例》，規定所需經費上限為新台幣2500億元，以特別預算編列；行政院會上月31日通過特別預算案，2020年至2026年編列新台幣2472億3883萬元，並送立法院審議。

立院財政委員會與外交及國防委員會13日進行聯席會議，審查「新式戰機採購特別預算」，最終經初審通過減列1000萬元、科目自調；立法院今三讀通過「中央政府新式戰機採購特別預算案」，我方將在2023年至2026年獲得66架F-16V，未來規劃部屬在台東志航基地。

「中央政府新式戰機採購特別預算案」三讀通過後，民進黨多位立委拉起「國防外交大突破，護國保台大起飛」，蔡適應表示，台灣1992年後沒有新式戰鬥機採購，期間雖多次向美表達採購新戰鬥機，但被否決，這次通過新式戰機採購預算，對捍衛領空幫助非常大，感謝朝野齊心合作，共同捍衛國家領空。

(中時 )