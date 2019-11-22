日前太平區一位80多歲的林姓老翁半夜竟迷途坐在某土地公廟內，新平派出所員警巡邏發現趕緊上前關懷，衣衫單薄的老翁對於自己的姓名及住處均不知道，貼心的員警透過人臉辨識系統過濾身分，並載著老翁離發現地約3公里的住家，睡眼惺忪的太太聽到警方發現丈夫過程大表驚訝，私下表示丈夫患有失智症狀，非常感謝警方協助。

太平警分局新平派出所警員陳冠螢、蘇峻日前深夜凌晨4點多執行巡邏勤務，巡經十甲路某土地公廟附近，發現一位老翁呆坐在廟內，員警上前關懷發現老翁疑似患有失智情形，對於自己的姓名及住處等資料均一問三不知，老翁也驚慌表示不知為何在這裡。

貼心的女警先行安撫情緒，再透過人臉辨識系統過濾數筆資料，得知老翁可能之住處，立馬開著巡邏車到距離土地公廟約3公里外的民宅查訪，經按電鈴後由老翁的妻子前來應答，睡眼惺忪的太太一看到員警帶著丈夫回家時非常驚訝，當員警述說發現的過程後，婦人低調的向警方表示，丈夫罹患失智症已多年，最近還常疑似有夢遊狀況，一醒來有時會在客廳呆坐，有時會在家中的某處，這時居然會跑到街外，非常的驚訝，以後會多留意丈夫的起居及動態。

(中時 )