美國在台協會（AIT）處長酈英傑今天發表「四個增進」的最後一場演說—「美台人民的關係」。他以冷戰高峰時期，台灣奧運英雄楊傳廣和美國田徑傳奇拉斐爾·強生（Rafer Johnson）之間特別又出人意料的的友誼，開啟最後一場四個增進的演講。

酈英傑說，楊傳廣為了參加1960年的奧運，在不懂任何英文的情況下，到了加州大學洛杉磯分校和奧運奪牌熱門選手強生一起接受訓練。強生幫助楊傳廣學英文，兩人互相幫助訓練，後來更成為好友。

到了1960年羅馬奧運會上，兩人在十項全能比賽上同場較勁，最後強生獲得金牌，楊傳廣拿下銀牌。楊傳廣與強生成為終生的好友，直到他於2007年過世。他們兩人長久的友誼，可以說就是美台友誼在個人身上最好的體現。

酈英傑強調，過去40年，美台關係持續蓬勃發展，「我對美台為促進雙方人民之間的情誼更加深厚所做的共同努力，感到十分驕傲。」

為慶祝《台灣關係法》與AIT成立40年，酈英傑今年發表四個增進的演說，也是他任內的四大優先目標，分別是：增進美台安全合作、增進美台經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色、增進美台人民的關係。

(中時 )