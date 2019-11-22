總統大選逼近，民進黨立委蔡適應日前拋出「基隆潛艦產業園區」計畫，強調將替基隆製造上萬工作機會，且目前已進駐4至5家廠商，雖引來在地議員抨擊內容空泛，顯然是在選前騙選票，但今天蔡適應強調，台船目前正積極與有意願的廠商接觸，最快明年春天，台船基隆廠就會有廠商進駐，開啟潛艦產業園區序幕。

基隆市國民黨議會黨團昨日指出，蔡適應在上月發佈「潛艦產業園區」，提到將替基隆帶來1萬個工作機會，問題是蔡適應說目前已有4、5家廠商進駐，但請問在哪裡？抨擊蔡適應利用「利多政策」欺騙選民，非常不應該。

對此，蔡適應今與台灣國際造船基隆廠工會理事長藍許清召開記者會。他強調，基隆是海軍北台灣重要基地，也是海軍基隆後勤指揮部所在地。潛艦產業園區設在台船基隆廠，從國家資源調配、國防角度來看都是合理且適當安排，同時也具備國防效益及產業效益的海洋後勤產業聚落。

至於執行進度，蔡適應回應，台船目前正積極與有意願的廠商接觸，了解使用需求，作為是否另建新廠房、或提升現有能量參考。他強調，整體進度仍需配合潛艦國造時序，最快明年春天，台船基隆廠就會有廠商進駐，開啟潛艦產業園區序幕。

台灣國際造船基隆廠工會理事長藍許清表示，台船員工期待一個翻身改造機會，潛艦產業園區是重要契機，也將讓台船基隆廠在國艦國造不缺席。

(中時 )