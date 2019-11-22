香港區議會選舉將於24日舉行，今年有39萬名新登記選民，創歷年最高。嶺南大學公共管治研究部主任李彭廣今早指出，雖然政府對選舉有保留口吻，但候選人積極宣傳，相信選舉能夠如期舉行，他預計投票率可能接近6成，較歷屆為高。這次投票則更多是政治表態，他認為三至四成的中間選民將會影響選舉結果。

李彭廣今早（22日）接受港台簡目訪問時說，因修例引起一連串的爭議前所未見，包括政府的管治手法、示威者暴力及警方武力的使用，社會上可爭議及討論空間實在太大，對立及張力達到極點，他認為本次選舉不純粹是選區服務及民生的議題，更多的是政治表態或權力在社區層面再分配的問題。

不過，他認為，本屆選舉氣氛不濃烈，如選舉論壇及擺街頭攤位宣傳並不多，相信民主派及建制派兩邊陣營選票相當穩定，「深藍」及「深黃」選民不會因連串爭議改變投票選擇，關鍵在於剩下的三至四成中間游離選民。

(中時 )