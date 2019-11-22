台中市副市長楊瓊瓔陣營表示，今年中選會預計12月底公告立委候選人名單，自公告日起請假都合法。（盧金足攝）

國民黨徵召台中市府副市長楊瓊瓔參選第3選區立委，與拚連任的無黨籍立委洪慈庸開打，戰況激烈，民進黨團22日批評楊瓊瓔帶職參選，讓人有「害怕選不上、預留後路」印象，違反行政中立，利用行政資源，要求立刻辭職，公平競爭；對此，楊辦反擊民進黨說謊栽贓通通來，今年中選會預計12月底公告立委候選人名單，自公告日起請假都合法。

民進黨團總召李天生抨擊，楊瓊瓔帶職參選，運用市府龐大行政資源助選，違反行政中立，質疑是以公職影響行政體系，達到選舉操作目的，有市議員統計楊出席選區活動的比率高達七成五，可見楊非常「用心」使用這些行政資源，如同變相助選。

周永鴻、蔡耀頡、曾朝榮表示，楊瓊瓔帶職參選，造成身份混淆，大家要稱呼她立委候選人？還是楊副市長？未來上台參加公務活動，是否違反公務員行政中立立場？市民睜大眼檢視。

民進黨團說，此舉創下台灣民主史上首次政務任命副市長帶職參選首例，給外界留下不良示範，楊瓊瓔不可能一邊選舉、一邊把副市長職務做好，辭職參選，才是對選民的尊重，質疑去為楊登記時，是否搭公務車？

黃守達提醒台中市長盧秀燕，市府不要變成肥貓政府和過水中心，副市長的薪水是市民的納稅錢，政府行政資源也都是公帑，投身選舉的公職人員，當然不適合「帶職參選」，要求楊瓊瓔立刻辭去副市長職務，正式投入選舉，公平競爭

，避免落人口實。

楊瓊瓔競選總部執行長洪柳益反駁表示，綠營指控楊瓊瓔濫用公帑及行政資源，根本無的放矢，實質造謠抹黑，楊瓊瓔自13日接受黨內徵召起，已自行租賃交通工具，未使用市府交通車。

「栽贓！白白布硬要染到黑！」洪柳益強調，他19日離開台中市政府的職務，20日接任競選辦公室起已不具公務人員身分，民進黨明顯違反《選罷法》，用諸多不實抹黑栽贓，為幫洪慈庸勝選不惜干擾議會審查工作，用政治口水妨礙市政推動，抹黑前也不查證事實，

洪柳益說，楊瓊瓔一人戰民進黨全黨，從中央到地方接連為洪慈庸全力輔選，天天抹黑楊瓊瓔，無所不用其極，是不是洪慈庸只想要利用執政黨行政資源，卻又害怕被執政包袱拖累選情？

洪辦強調，楊瓊瓔依法辦理，對方欲加之罪，何患無辭！公務人員行政中立法明文規定，公務員登記為候選人者，自候選人名單公告起，應請事假或休假。今年中選會預計12月底公告立委候選人名單，自公告日起請假都合法。

楊辦說，楊瓊瓔負責任的推動府會協商、明年預算、台灣燈會活動推展，政務官將手上業務執行告一段落，才是負責任、尊重市民的做法，市政角色任務完成後，才會投入立委選戰，目前選務由服務處幕僚、選區黨籍議員及鄉親們來幫幫忙推動。

(中時 )