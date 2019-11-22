炎亞綸上WeTV《演員請就位》與明道、阿嬌等人挑戰演出電影《推拿》全盲角色，再被國際名導陳凱陳凱歌誇「炎亞綸還挺有才的！」炎亞綸透露，「原先認為自己感知力強，蒙著雙眼走路沒太大問題，但到了陌生環境才發現自己寸步難行。」他談言：「自己內心最深處的恐懼完全赤裸地在觀眾前呈現。」

亞綸（後右）明道（左）牛駿峰（前左）阿嬌參與《演員請就位》全是盲人。(圖/WeTV提供)

炎亞綸首次演出盲人，工作人員帶著他到街頭體驗盲人雙眼看不到情況下，在一片漆黑環境中該如何生存。炎亞綸坦言，在蒙眼的這幾個小時中，光走一小段路就花了至少半小時時間。他又說，本以為工作人員把自己放在路中央，沒想到拿下眼罩時，跟預想的環境不一樣，「原來我還停留在廣場的中央，害怕也是自己想像出來的。」所幸大多數的民眾還是善良，以為他是真正的盲人，還前來詢問他是否需要攙扶，「我就連吃東西也特別小心，害怕把食物弄倒。」

炎亞綸體驗盲人吃食物，擔心食物打翻。（圖/WeTV提供）

炎亞綸還體驗了盲人購物過程，他說，當一位服務生找零給他，貼心地零錢緩緩放入他的手時，自己差點流下眼淚，「這是黑暗中唯一的光明與溫度。」此外，在《演員請就位》節目拍攝電影《推拿》過程中，一幕炎亞綸被地痞欺負栽贓偷錢，回憶起拍攝當下，「我入戲地以為自己是一位盲人，突然被地痞抓得很大力又拉又扯，在導演的鏡頭捕捉下，忽然覺得這個角色很可憐。」

(中時 )