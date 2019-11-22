親民黨立委李鴻鈞爆料，桃園機場新塔台11月20日才向桃園市政府申報竣工備查，消防安全設備昨日複驗，新塔台卻早在9月23日啟用，不只違背《消防法》，更危及飛安。民航局則回應，新塔台仍在系統測試中，尚未正式啟用。

民航局表示，目前為新舊系統平行測試以及無縫銜接航管作業階段，為維持航管穩定作業，相關人員於9月23日依原訂計畫開始執行新舊系統平行測試，該工程已依消防局圖審過之消防設施興建，所以，平行測試於確認所有水電及空調均已施做完成後展開。

有關媒體採訪行程，考量塔臺尚未正式啟用，均已依照要求不影響測試作業。

民航局強調，塔臺園區依特種建築審查規定及國際航空規範，設置各項防災設施，並擬定防災計畫。飛航服務總臺已於10月1日向桃園市消防局申請消防查驗，並於10月21、22日完成初檢，總臺並已依初檢意見增設及改善部分設施，目前等待複檢中。

民航局說，整個測試跟平行移轉過程，已要求飛航服務總臺詳細瞭解相關規範，並檢視安全問題，徹底要求相關人員檢討整個作業程序，進一步完善及維護航管作業及人員安全。

(中時 )