國民黨總統參選人韓國瑜（右2）22日至台中市北屯區平順、平心、平福里聯合活動中心，支持者將會場擠得水洩不通，來自各界的勞工代表逾500人到場支持。（黃國峰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜22日至台中市北屯區平順、平心、平福里聯合活動中心，參加勞工後援大會時，再度重申「勞工三箭」政策，韓國瑜針對無薪假，提供勞工更周延的保障、「自提退休金」入其勞工「個人勞退專戶」等，若他當選將處理勞保基金面臨破產問題。

現場有國民黨立委參選人沈智慧、黃馨慧、顏寬恒、江啟臣、莊子富等人到場。支持者將會場擠得水洩不通，來自各界的勞工代表逾500人到場支持，由韓國瑜親自為後援會授韓家軍戰旗，韓粉高喊：「韓國瑜凍蒜、台灣有錢、人民安全」等口號相挺。

韓國瑜表示，目前很多照顧身心障礙的很多基金會，募款都縮水50％甚至到70％，這個代表經濟，真的是出了問題。過去一段時間，他聽過很多勞工朋友也是苦水很多，非常非常的辛苦，所以推動勞工政策。

韓國瑜發現，近來很多工廠訂單接不到，賺錢的產業與勞工開始放無薪假，無薪假對勞工的打擊太大，所以未來要尋求突破。如果公司工廠一定要放無薪假，他覺得所有的勞工應該要能夠領到60％的薪水，讓勞工在放無薪假的時候，還是能夠過簡單的生活。

韓國瑜指出，拜拜除祈求神佛保佑，還要人助，一半是神、一半是人，世上苦人多，台灣人民過得太辛苦，未來台灣一定要改變，一定要翻轉，所以要拜託大家投下神聖一票，選出貼近民意的優質人選，人神齊助讓大家過好日子。

(中時 )