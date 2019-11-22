美眾議院已正式將恐牽動貿易談判的《香港民主與人權法案》正式送交至白宮，就等總統川普簽署後，將成正式法律。外媒指出，雖然香港法案引起北京高度不滿，連日重砲批評，但也正緊密觀察、謹慎想定川普簽署後的因應政策；一名消息人士指出，該法案在國會獲得壓倒性支持，川普簽署機會極高，而大陸可能採「邊打邊談」，意外將從其他議題下手，同時邊與美方談判。

美國參議院19日無異議通過「香港民主與人權法案」後，大陸外交部隨即表達立場要求美方「懸崖勒馬」，否則必將採取強力反制措施。大陸外交部發言人耿爽21日被問到香港法案是否會影響美陸貿易協商進程，耿爽表示，大陸希望與美國在相互尊重和平等互利的基礎上，找到解決問題的辦法。這有利於兩國經濟，也有利於世界經濟。

不過據《南華早報》22日報導，一名熟悉貿易談判的匿名消息人士指出，香港法案獲得國會壓倒性支持，不太可能預期川普會動用否決權；而香港問題確實對貿易談判有潛在影響，如果川普簽署該法，大陸勢必要有所回應。報導也引述其他消息管道，並指出在最糟的情況下，大陸或會「邊打邊談」。

報導稱，目前貿易協議進展仍有如農產品採購換關稅取消，以及智慧財產權保護等懸而未定的議題，而目前在國會通過香港法案後，讓此成為美陸關係最新引爆點。

不過，戰略與國際研究中心（CSIS）中國大陸事務專家甘乃迪（Scott Kennedy）在彭博新經濟論壇上表示，他認為雖然川普勢必會簽署香港法案，但該法內容並不會立即造成美國對港政策的改變，川普對港政策仍留有彈性。

大陸著名投資公司春華資本集團（Primavera Capital）胡祖六也在同一場合上表示，香港問題是美陸地緣政治角力中的一環，並警告法案將會阻礙貿易談判進行。他表示，「這很顯然是美方政治上自逐私利，我不認為它們真的在乎在香港正發生什麼事，他們某種程度上希望混亂能繼續下去」。

此外，路透社分析也認為香港法案會改變美港關係，並指出在原本的「美國－香港政策法」下，意味著貿易戰關稅不適用於從香港出口的商品；若香港的地位降為大陸其中一個普通港口，依靠香港作為中間人或轉運站的公司可能就會將業務轉移至他地。而香港目前仍大陸的重要窗口，在為大陸引進資金以及技術方面，香港的地位不可取代，港一旦失去「特殊金融地位」，將對大陸產生具大影響。

(中時電子報)