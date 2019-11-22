美國在台協會（AIT）處長酈英傑今天表示，美台安全關係堅實，未來也會不斷強化與深化，增進美台安全合作關係是他的「四個增進」之一，相信未來美台在安全合作關係上會越來越緊密。

為慶祝《台灣關係法》與AIT成立40年，酈英傑今年發表四個增進的演說，也是他任內的四大優先目標，分別是：增進美台安全合作、增進美台經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色、增進美台人民的關係。

酈英傑表示，美台關係確實非常堅實，以軍售來說，在《台灣關係法》之下清楚說到美國有法定責任提供台灣足以維持自我防衛的物資與技術服務，而過去一年美國政府也通過對台接近一百億美元的軍售，包含坦克、刺針飛彈、F-16戰機。美台安全關係堅實，未來也會不斷強化與深化，未來美台在安全合作關係上會越來越緊密。

中國大陸航母002日前行經台灣海峽，外界分析是為了嚇阻台灣並影響大選結果。酈英傑指出，美國對於中國所造成的任何威脅都非常關切，正如《台灣關係法》所說，美國對於任何以非和平方式決定台灣未來的舉動，包含禁運與任何壓制的方式，造成西太平洋和平穩定造成威脅，都為美國嚴正關切。

酈英傑強調，美國注意到中國企圖施壓以影響台灣民主流程，「我們看到很多惡意的行為者以不實訊息與活動，試圖破壞大眾對民主體制的信心，這也是美國與台灣都一直密切合作打擊不實訊息活動。」

對於美國軍艦過去一年多來頻繁穿越台灣海峽，酈英傑表示，他不會討論太多關於自由航行任務的細節，但是在國際法支持下，美國堅定支持能自由飛行、航行、進行行動且使用海洋。

(中時 )