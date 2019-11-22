黃啟嘉表示，台灣不應該有偏鄉，主打「交通、教育」政策，要以國家層級處理，正視花蓮20多年來迫切需求。（王昱凱攝）

國民黨立委候選人黃啟嘉22日登記參選。黃啟嘉表示，台灣不應有偏鄉，要爭取國家層級正視花蓮問題，打出「交通、教育」政見。回應前縣長傅崐萁參選，黃樂見大家認同正藍價值，但經黨提名才是「正藍軍」；至於韓國瑜不克前來花蓮站台，黃稱「不委屈」，要以總統與黨優勝為第一考量。

黃啟嘉一早身批醫師白袍，在國民黨花蓮縣黨部主委張峻與前立委鄭麗文陪同下登記。現場支持者揮舞青天白日旗，「凍蒜」聲不絕於耳。鄭麗文表示，相信傅崐萁參選雖影響選情，但大家終會歸隊。

黃啟嘉提到，台灣國家價值是「自由、平等」，平等之下不應有發展落後區，日前韓國瑜說台灣「很悶」，但20年來花蓮更悶，因教育、交通不符需求導致人口流失，主張「國道6號、環島高與教育資源補助」政見，以國家層級處理深埋政治口水泥沼的花蓮問題。

因泛藍分裂，韓國瑜原將於27日訪花，卻臨時改為副手張善政站台，外界揣測一方是黨提民人，另一位是好兄弟傅崐萁，韓「兩難」之下取消花蓮行程。為此黃啟嘉說「不委屈」，韓曾多次表態唯一支持黨提名人，自己尊重行程，要做2020國民黨後山最強後盾，不需扭曲韓一片赤誠。

黃啟嘉表示，經黨提名才是正版「正藍軍」，欣慰多方力挺藍色價值，自古得民心得天下是封建思想，自己是得民心而做公僕服務人民。至於27日競選總部與傅崐萁同時成立是否影響人氣，黃樂觀說，有些人雖因人情壓力不再他身邊，但心與他同在，大選之日必歸隊投票。

(中時 )