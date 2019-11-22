民眾投訴雲林縣113縣道東勢至四湖段雨天舖柏油，影響工程品質，縣府擔2次檢驗都合格。（民進黨雲林縣議會黨團提供／許素惠雲林傳真）

民眾投訴雲林縣113縣道東勢至四湖段雨天舖柏油，影響工程品質，議員要求調查有無疏失，縣府擔2次檢驗都合格。（民進黨雲林縣議會黨團提供／許素惠雲林傳真）

民眾投訴雲林縣113縣道東勢至四湖段雨天舖柏油，影響工程品質，民進黨雲林縣議員要求調查有無疏失。（民進黨雲林縣議會黨團提供／許素惠雲林傳真）

雲林縣議會民進黨團上午指出，有民眾投訴113縣道四湖—東勢段道路改善工程，施工單位竟在雨天鋪設柏油，影響工程品質，縣府卻未要求停工重鋪，恐危及道路品質安全，要求調查是否有疏失。縣工務處長汪令堯表示，包商施工遇雨即停止，完工後經2次抽驗都合格，如果有疑慮，縣府可再邀請公正單位驗證檢討。

民進黨議會黨團總召黃淑鈴指出，民眾提供錄影畫面指今年8月15日行經113縣道，發現有工程人員在下雨天鋪設柏油，汪令堯曾在縣務會議，要求公所工務單位不得在雨天鋪設柏油，會危及鋪油品質，所以他馬上投訴縣長信箱，也獲縣府回應已要求監造及廠商於當日停止鋪設並加強管控該路段施工品質。

不料，他在8月17日及21日行經該路段，施工單位仍冒雨鋪設柏油，完全不顧道路品質，讓人強烈懷疑縣府對工程品質要求標準低劣，更擔心未來道路品質不佳，危害用路人安全。

議員蔡岳儒表示，嘉義市政府發現包商在雨天鋪柏油，要求包商整個重做，嘉義市能，雲林縣為什麼不能？也許縣府認為是小事，但是道路安全是最基本要求，連最基本都做不好，怎麼能夠推動其他縣政，應全面檢視8月連續大雨期間，是否有其他道路工程在雨天鋪設柏油，及檢討縣長信箱回應流程與模式。

縣黨部主委廖丁賜指出，113道路四湖東勢段已20多年沒有整理修繕，前縣長李進勇好不容易透過前瞻計畫展開修繕工程，想不到府卻未好好珍惜得來不易經費，不僅整個工程追加2000多萬經費，還讓工程品質與用路人安全受到危害。

汪令堯說，民眾投訴當日廠商遇下雨就停工，但鋪好部分必須壓實收尾，可能因此造成誤會，縣府在9、11月進行2次抽驗皆合格，若大家還有疑慮，會再請如土木技師公會、中華鋪面工程學會等公正單位進行驗證檢討。

(中時 )