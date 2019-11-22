大甲區孟春社區暨聯合服務活動中心進行增建，未來可做為社區長照據點的設置。（陳淑娥攝）

台中市大甲區孟春社區因缺乏大型活動據點，造成長照2.0試辦兩個月而喊停，經立法院副院長蔡其昌爭取前瞻補助1500萬元，市府自籌900萬元，孟春社區暨聯合服務活動中心增建案22日終於開工，總經費高達2400萬元，預計明年底可完工，將打造為長照服務B級據點。

動工典禮包括蔡其昌、台中市府社會局長彭懷真、台中市議員施志昌、大甲區長顏金源等皆出席祈福活動，工程預計明年底完工，未來讓孟春社區居民更加充滿活力、健康、快樂。

里長黃湘容表示，孟春社區因缺乏大型活動據點，長照2.0在試辦兩個月後而終止，鄉親非常期待能有一個好的活動中心。

蔡其昌表示，孟春里是日南人口較集中的地方，老人家沒有一個比較舒適完整的活動空間，這次利用既有服務中心擴建，未來完工後，除一般民政業務外，還可提供社區舉辦活動，可做為社區長照據點的設置，，甚至長青學苑教室。

孟春社區暨聯合服務活動中心增建工程，獲中央前瞻基礎建設計畫補助1500萬元，台中市府編列配合款900萬元，總經費共2400萬元。該中心原為連通A、B二棟建物，B棟將再增建1層樓，坪數約227坪，打造為長照服務B級據點，作為團體家屋使用。

透過這次工程增建後，可進一步發揮建物多元功能，在社區中提供小規模、家庭化的生活環境，與個別化的照顧服務，滿足失智症長者多元照顧需求，也減輕家庭照顧者的負擔。

(中時 )