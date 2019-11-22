距離選舉只剩一個多月，為宣示查緝賄選及反賄決心，台中地檢署檢察官自編、自導、自演《不賄。有你》微電影，22日公開首映。檢方指出，此片改編自多年前一件真實案例，片中並穿插許多趣味橋段，相當具「可看性」。

長約10分鐘的微電影以城市空拍夜景展開，內容以立委參選人為主軸，他為獲得勝選，以水果盒裝入大筆現金後向選區內里長行賄，該名里長收到行賄金錢，經內心一番掙扎，決定以密件向檢察官舉發此事，而檢察官接獲通報後即展開40小時不眠不休的偵辦。

中檢指出，此片由檢察官張凱傑擔任導演，他並參與編劇、後製工作，主要演員則包括檢察官林依成、黃嘉生、林俊言等多人，堪稱是素人出演，剛開始策畫時，就朝「正確性」、「可看性」及「教育性」為基礎理念，並透過穿插趣味的橋段提高閱聽人興趣。

中檢表示，這部微電影以真實案例改編而成，當時接獲情資後，從檢察長、主任至檢察官在40小時內徹夜偵辦、掌握關鍵證據，堪稱最好的反賄選宣導，而該案件相關人身份及姓名也都經處理或變更，未來影片將放置在中檢官網、臉書。

(中時 )