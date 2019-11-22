韓房貸案農委會淪東廠！中國國民黨總統參選人韓國瑜曾向台肥借款買豪宅惹議，農委會今天表示，台肥「R5無雙-日升月恆」貸款案恐有違公司法等疑慮，25日官股董事將提案查明，並由台肥對外說明。

今（22）台肥大股東農委會發出新聞稿表示，農委會於11月20日就「R5無雙-日升月恆」建案貸款案所提的書面報告審視後，認為台肥公司於2014年至2015年間，自行認定與受買人所簽定「房屋土地預訂買賣合約書」條款無效，並簽署長期分期付款協議書，其違反公司法、證券交易法、認為違反「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」等相關規定，將由農委會派任的台肥公股董事、於11月25日召開的董事會議提案查明，以向公司股東、投資人及社會大眾交代。

現農委會副主委陳駿季表示，台肥自行認定雙方合約有瑕疵，而最大責任歸屬於台肥方，因此跟買屋的人協商貸款，恐涉及違法事項，要求本月25日將召開董事會議提案查明，並於1周內給出報告。台肥身為公開上市公司，有責任將治理原則透明、公開，以對股東及廣大投資人負責並釐清本案相關之事實、程序、借貸額度及年限，並向董事會進行專案報告，以督促台肥公司善盡公司透明之義務。

農委會表示，25日將由農委會派任的台肥公股董事召開的董事會議提案查明，由台肥公司負責對外說明。陳駿季指出，台肥處理若經調查認定違規後，農委會必會釐清責任，相關人員懲處不會手軟，如果涉及違反公司法國家法令，就由相關法令處理。若有如授權等細節事項，交由台肥來說明。

(中時 )