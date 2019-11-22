小禎主持的年代全新綜藝《聽媽媽的話》，本周六主題「我不只是媽媽」，同樣為人母的小禎透露自己的當媽難題，跟女兒EMMA雖感情有如好姊妹，但EMMA正值青春期，變得超級「玻璃心」，小禎在外強勢又快人快語，但面對愛女時仍要小心翼翼地說話，深怕傷了女兒的心，超大反差也讓人感受到小禎對女兒的疼愛。

12歲EMMA開始有愛美的觀念，不僅會搭配出門的衣服，甚至開始擦素顏霜，小禎表示EMMA本身沒有想整型的想法，倒是爸爸（李進良）有職業病，經常會在診所幫EMMA貼膠帶，說「做個鼻子、做個下巴多美」，EMMA則會回應：「爸爸你很煩欸！」互動相當可愛。雖說女兒是父親的前世情人，但為人子女又是怎麼想的呢？小禎透露自己的理想型不是胡瓜，話鋒一轉問她女兒EMMA的理想型是不是爸爸（李進良）時，小禎笑說：「她很小的時候說過，懂事之後就沒說過要嫁給爸爸了，邏輯通了，就沒這樣說了。」

小禎也表示會適時教育EMMA正確的價值觀，「如果這個人漂亮，但內在惡劣的話，不會有人覺得他很美」，不斷導正觀念，但也無奈坦言「爸爸做整型，她（EMMA）天天看到漂亮阿姨、或走進來然後變漂亮出去的」，有時候還是會覺得很難去跟EMMA說教。

(中時 )