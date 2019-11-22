行政院前院長游錫堃22日上午至中和四號公園為民進黨第9選區立委參選人蔡沐霖輔選，2人在公園內「下象棋、論選情」，並互贈對方象徵立院主帥、國會戰將的棋子。隨後蔡沐霖在游錫堃、新北市議員戴瑋姍、羅文崇至永和六合市場掃街拜票。

游錫堃提到，永和是他的第二故鄉，這裡對他來說非常親切，接著話鋒一轉，說到中國政權引發全球戒心，現有中美貿易大戰、台海問題、南海議題；中共還迫害新疆、西藏、香港人民，中共儼然成為全球亂源。

游錫堃表示，也因為中國作亂，台灣若需要自存，需有優秀的國會人才，蔡沐霖正是這樣的人，希望民眾能支持他、支持蔡英文，讓國會順利過半。

蔡沐霖也說，香港立法會民主派力量薄弱，才讓年輕人走上街頭，如國明年民主進步的力量無法過半，對台灣民主是嚴重的傷害。

隨後游錫堃、蔡沐霖更互贈「將、帥」棋子，象徵著立院主帥、國會戰將，期盼攜手進入國會。

(中時 )