「泰安BIRU書坊」內部環境舒適典雅，可提供校園師生及社區民眾安全又溫馨的閱讀空間。（苗栗縣政府教育處提供／巫靜婷苗栗傳真）

「泰安BIRU書坊」內部環境舒適典雅，可提供校園師生及社區民眾安全又溫馨的閱讀空間。（苗栗縣政府教育處提供／巫靜婷苗栗傳真）

泰安國民中小學22日辦理21周年校慶，同時啟用「泰安BIRU書坊」社區共讀站暨愛的書庫，泰安國中小位於苗栗泰安偏遠山區，教育處指出，該校園圖書室狹小且空間無規畫，燈光、走道、書櫃等環境條件亟需改善，建置社區共讀站可拉近圖書館與孩子的距離。

泰安國中小踴躍參與閱讀活動，成果卓然，卻一直有個遺憾，校內無合適的閱讀環境，縣府推動社區共讀站改造計畫，獲得教育部180萬元及縣府50萬元，合計230萬元辦理空間改善，讓泰安圖書室蛻變重生。

泰安BIRU書坊暨愛的書庫座落鷂婆山旁，景觀視野絕佳，校方指出，社區共讀站暨愛的書庫位於國小部教學樓2樓，採用大幅景觀窗採光良好；圖書館旁備有停車位，並配合學校特色，以「誠品泰安」為主題，採藍色壓克力字樣招牌展現氣勢。

校方說明，內部規畫為新書展示及主題書展區、期刊閱報區、閱讀區、資訊展示區、服務櫃檯區等5區域，窗戶下加裝人造皮軟墊座椅，加上造型抱枕，營造舒適溫馨氣氛，大量木頭元素的桌椅及展示區，給人精緻及舒服的氛圍。

副縣長鄧桂菊、縣議員黃月娥等人出席揭牌儀式，提到啟用後，共讀站暨愛的書庫不但可提供全校師生良好的閱讀空間，也將於課餘及周六上午，開放給社區民眾憑身分證借閱或現場閱讀使用，讓學校師生及社區民眾都能享有安全、舒適、溫馨的閱讀空間，達成「全民閱讀、終身學習」的目標。

(中時 )