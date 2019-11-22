北區區長李皇興（站立演講者）向民眾說明公園綠地與樹木的重要。（程炳璋攝）

台灣社區近年推動特色公園，增加園內的人工遊具與水泥硬舖面，卻減少了公園自然環境的特色，北區區公所與台南社大聯手推廣公園環境教育，明年起要從10座公園著手，以「1公園、1棵樹、1草地」重建公園自然生態的原貌。

為了營造公園親人的環境，台灣近期各座鄰里公園增加許多人工遊具設施，原本的草地也鋪上水泥硬舖面，減少凹凸不平的土壤造成跌倒，但此舉卻降低了公園原本自然生態的風貌。

社區民眾多數將公園綠地用作運動取向，甚至擅自栽種或移除花木，顯見民眾的環境觀念需同步加強。

台南市北區區公所與台南社大計畫明年起，從全區48座鄰里公園內，挑出10座公園推動「1公園、1棵樹、1草地」目標，過程帶入社區民眾參與，保留公園一片綠地面積，透過公園內一棵重點培育的樹，喚起民眾對公園內自然環境的重視。

台南市北區長勝公園有30棵茶樹、和順公園未來將有樹屋，這些將是社區民眾的自然資產。北區區長李皇興表示，鄰里公園面積小，卻富有多樣性，未來民眾不只到公園運動、玩遊具，也能將重點培育的大樹當作自然教材，陪伴成長，未來公園的老樹都能成為民眾生活成長的記憶。

(中時 )