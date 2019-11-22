柯市府搞黨務 王世堅：小心被撞死！ 13:562019/11/22 中時 陳俊雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市議員王世堅出示14位億元的連署提案書，嗆柯違規把市府辦公室拿來辦黨務，「闖紅燈只有你一人，小心被撞死」。（陳俊雄攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 柯文哲在市府辦民眾黨海選民眾黨不分區立委，遭市議員汪志冰抓包後，市議會有意提案修正市府使用辦法，目前已有14位各黨派議員連署。對此柯表示，歡迎民進黨的縣市到中央總統府、行政院比照辦理，他非常樂見這個法律通過。 市議員王世堅表示，柯文哲是全台各縣市滿意度民調倒數第三名，現在違規被抓到卻還有話說，他認為柯市闖紅燈，卻還指責別人也闖紅燈，「闖紅燈只有你一人，也會危害生命，小心被撞死！」 (中時 ) #2020大選 #市府 #柯文哲 #民眾黨 #王世堅 也許您會感興趣 推薦閱讀 宋楚瑜：親民黨內部曾討論讓黃珊珊當柯的副總統人選 10:032019/11/19 政治 遭東吳學生連署抵制 柯嗆：別謀個人政黨利益 12:512019/11/19 政治 柯文哲龜笑鱉無尾 04:102019/11/20 時論廣場 台東》蔡壁如陪同掃街 未見學姊 12:592019/11/20 政治 柯P指郭被政治老狐狸欺負 郭：他嗜血成性 16:292019/11/20 政治 柯文哲：黃國昌不會上 也許可騙些選票 16:392019/11/20 政治 陸學者：2020大選 最不可測 04:092019/11/21 焦點新聞 柯文哲：搞台獨的兒孫都躲國外 騙子 01:182019/11/21 政治要聞 范雲爆社民黨被收買 柯P回有3種可能 10:572019/11/21 政治 徐永明：柯若真想進攻國會 應辭市長親列不分區 13:162019/11/21 政治 政治熱門新聞 蔡民調真贏韓？阿扁爆：這一周將有驚人劇變！ - 政治 李艷秋：下架蔡英文 一定要投韓國瑜嗎？ - 政治 24歲站上第一線！年輕正妹吐挺韓心聲 - 政治 最新民調出爐！韓國瑜支持度不忍直視 - 政治 高雄街頭民調 韓支持度超意外！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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