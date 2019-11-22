柯文哲在市府辦民眾黨海選民眾黨不分區立委，遭市議員汪志冰抓包後，市議會有意提案修正市府使用辦法，目前已有14位各黨派議員連署。對此柯表示，歡迎民進黨的縣市到中央總統府、行政院比照辦理，他非常樂見這個法律通過。

市議員王世堅表示，柯文哲是全台各縣市滿意度民調倒數第三名，現在違規被抓到卻還有話說，他認為柯市闖紅燈，卻還指責別人也闖紅燈，「闖紅燈只有你一人，也會危害生命，小心被撞死！」

(中時 )