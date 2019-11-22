高雄市女童疑被噴槍奪命案，橋頭地檢署今年5月認定女童自行把玩噴槍喪命，將生父鄺男依「照顧疏失」造成其死亡，以過失致死罪嫌將他起訴。高雄地院上午開準備庭時，女童母親律師提出一段現場畫面，以慢速播放檢驗後竟有驚人發現，因為畫面顯示，鄺男持噴槍進入右前座後，女童的手指似乎就當場從曠男身上癱軟滑落，雖但因畫面模糊無法一窺全貌，法官也相當小心謹慎，僅能註記有不明物體滑落，讓全案更增添懸疑。

雖然畫面上看到曠男拿噴槍爬入右前座，但鏡頭卻遭到他整個人擋住，看不出他有任何強播或按壓的動作，疑似手指的物體雖然看似晃動，卻也因畫面模糊無法看清到底是不是手指，因此法官不敢妄下定論，吩咐書記官註記。

今年5月橋頭地檢署起訴指出，今年1月20日下午，女童隨著鄺父前往左營某加油站自助洗車，疑因持噴槍玩耍，導致空氣噴入口中，鄺父之後發現女兒身體癱軟、抖動抽搐，隨即上前拍背、按壓胸部及人工呼吸，送醫不治。

法醫解剖判定女童口腔及咽喉部分，是遭空氣噴槍所噴出的高壓空氣灌入，致頭、頸、胸及腹部氣腫，頸部血管遭皮下氣腫壓迫，肺臟內部破裂出血，腸繫膜氣腫明顯充血，心臟內氣體栓塞死亡，且噴槍噴嘴上、均發現女童的DNA。

檢方綜合現場證人、鄧母的供述，認為案發時女童年僅3歲，無自主照護自己能力，而生父鄺男是現場唯一親屬，卻任由女童把玩噴槍，將噴槍放入口中並噴氣，沒有隨時注意女童的情況，進而導致女童重傷死亡，涉及重大照顧疏失。

至於測謊有些結果呈現不實反應，但部分「無法鑑判」，檢方無法據此認定鄺確實有將空氣噴槍置入女童口中的殺人行為，僅依過失致死罪嫌起訴。今天法院召開的是準備庭，預計在12月24日進入實質審理程序。

(中時電子報)