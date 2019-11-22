柯文哲批「抹紅」 蔡英文這樣說 13:302019/11/22 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統今(22日)上午參訪淡水康舒科技。(吳亮賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲日前指出，搞台獨的人子孫都在美國，看不慣在台灣搞台獨卻又跑到國外的人，並批評民進黨持續抹紅，既然民進黨過半就趕快讓代理人法通過，對此蔡英文表示，中共滲透非常積極，才要思考一套法律，讓各機關審理有個基礎，將盡速整合意見後，提出方案，「至於柯市長的評論之前都講過，不想多做評論。」 對於郭冠英揚言代表共產黨監督台灣選舉，蔡英文回應，我們是一個民主國家，選舉當然是由人民監督，我們的政黨、政治人物也是要受人民監督，郭冠英先生講的話，認同的人士不多，政治人物講這種話會被淘汰。 (中時 ) #蔡英文 #監督 #民進黨 #人民 #我們 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍委批蔡賴假團結 個人政黨利益凌駕國家前途 13:212019/11/18 政治 蔡賴配重現無能 國民黨團諷「假團結」 15:472019/11/18 政治 蔡英文若連任...前太陽花成員11字吐無奈！ 11:082019/11/19 政治 短評》形容自己任內是最黑暗時刻 蔡英文好意思拉票？ 16:032019/11/19 政治 英德配今登記 蔡英文：總統府已有良心 會再做四年 16:532019/11/19 政治 誰更想「武統」？ 04:102019/11/20 論壇廣場 國民黨回轟民進黨 不分區立委「斑斑污點」 11:562019/11/20 政治 不分區遭質疑 國民黨回批：選民決定 17:032019/11/20 政治 民進黨赴中選會登記不分區立委 羅文嘉宣布范雲加入民進黨 19:522019/11/20 政治 羅智強：民進黨不分區名單 更爛 00:012019/11/22 政治 政治熱門新聞 蔡民調真贏韓？阿扁爆：這一周將有驚人劇變！ - 政治 李艷秋：下架蔡英文 一定要投韓國瑜嗎？ - 政治 24歲站上第一線！年輕正妹吐挺韓心聲 - 政治 最新民調出爐！韓國瑜支持度不忍直視 - 政治 高雄街頭民調 韓支持度超意外！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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