台北市長柯文哲日前指出，搞台獨的人子孫都在美國，看不慣在台灣搞台獨卻又跑到國外的人，並批評民進黨持續抹紅，既然民進黨過半就趕快讓代理人法通過，對此蔡英文表示，中共滲透非常積極，才要思考一套法律，讓各機關審理有個基礎，將盡速整合意見後，提出方案，「至於柯市長的評論之前都講過，不想多做評論。」

對於郭冠英揚言代表共產黨監督台灣選舉，蔡英文回應，我們是一個民主國家，選舉當然是由人民監督，我們的政黨、政治人物也是要受人民監督，郭冠英先生講的話，認同的人士不多，政治人物講這種話會被淘汰。

(中時 )