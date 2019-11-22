國民黨總統參選人韓國瑜今(22日)在台中進行傾聽之旅時表示，廟裡的方丈向他抱怨一例一休，因為連素食餐廳都經營不下去，對此蔡英文總統在淡水參訪時回應，在執行過程中，會請行政部門於法律授權範圍內，給予最大實施彈性，並提供產業界，尤其是中小企業一定協助。

(中時 )