再談一例一休 蔡英文：給予最大實施彈性 17:032019/11/22 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統今(22日)上午參訪淡水康舒科技。(吳亮賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜今(22日)在台中進行傾聽之旅時表示，廟裡的方丈向他抱怨一例一休，因為連素食餐廳都經營不下去，對此蔡英文總統在淡水參訪時回應，在執行過程中，會請行政部門於法律授權範圍內，給予最大實施彈性，並提供產業界，尤其是中小企業一定協助。 (中時 ) #蔡英文 #韓國瑜 #總統 #一例一休 #彈性 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓回故鄉雙和拉票 支持者嗨翻 04:102019/11/18 政治要聞 國政配今日正式登記參選總統 韓國瑜：綠營都在等便當！ 13:282019/11/18 政治 韓國瑜登記完這一幕 韓粉想起北農跟著哭了 15:392019/11/18 政治 韓國瑜批蔡亂撒錢 完全沒投資年輕人 17:482019/11/18 政治 韓國瑜與隨扈相擁 黃暐瀚：動人、前所未見 08:222019/11/19 政治 英德配今登記 蔡英文：總統府已有良心 會再做四年 16:532019/11/19 政治 綠營：韓國瑜不是賣菜郎是好野郎 11:082019/11/21 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》大安房產李佩芬所有! DPP昧著良心拿烏龍爆料狂黑？ 14:132019/11/21 政治 命理師看不下去了！「2大殺招」助韓國瑜逆轉勝 00:032019/11/22 娛樂 韓國瑜亟待跨越的3大坎 04:092019/11/22 論壇廣場 政治熱門新聞 蔡民調真贏韓？阿扁爆：這一周將有驚人劇變！ - 政治 謝龍介將競逐黨主席 江啟臣回4字 - 政治 李艷秋：下架蔡英文 一定要投韓國瑜嗎？ - 政治 最新民調出爐！韓國瑜支持度不忍直視 - 政治 韓粉注意！韓國瑜23日行程曝光 竟幫這些人助選 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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