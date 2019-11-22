警方指出，詐騙集團在網路刊登「快速核貸」、「無工作可貸」等廣告，以低門檻放款吸引急需資金被害人，引誘青少年提供金融帳簿及提款卡，歹徒再利用該帳戶從事詐騙，民眾應多加防範。（盧金足攝）

收購人頭帳戶、提領贓款、假檢警詐騙樣樣來 ，複合式詐欺集團這回栽了！（盧金足攝）

警政署刑事警察局偵查第六大隊（第四隊）22日宣布偵破收購人頭帳戶、提領贓款、假檢警詐騙的複合式詐欺集團，許騙1000多萬元，其中一人為退休公教人員被騙300多萬，警方查獲30歲許姓主嫌及共犯等13人，警方指出，許姓主嫌詐騙集團藏匿於大陸地區，以「高薪、輕鬆」為幌子吸引未成年加入，車手年齡層逐年降低，被灌輸「未成年不會被判刑」觀念，參與詐欺集團領取詐欺贓款，誤入歧途。

警方表示，今年8月間透過165反詐騙平台分析近期遭詐騙案例，發現詐騙集團透過網路及報章雜誌刊登求職及借貸等廣告，誘騙被害人將存摺及提款卡寄送至指定超商，再指派年少的取簿手前往領取包裹，提供給詐欺集團作為人頭帳戶使用。

偵六大隊（第四隊）分析取簿熱點後並派員埋伏，先於今年8月13日會同台中市警察局第三分局在台中市南區查獲2名取簿手，遂立即報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦，並會同台南市府警察局第二分局循線於台南市查獲5名收簿手。

警方於事後監控發現，該集團於台中市另起爐灶，改以「

假冒公務機關」方式詐騙被害人，8月29日會同台中市警察局第四分局查獲前來面交取款的車手，單筆面交的金額就達300萬多元，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，查獲許姓主嫌及共犯共6名。

警方在調查中發現，該集團許姓幹部除身兼會計外，更將自己名下的帳戶提供給被害人匯款，涉及「假外匯平台投資

」詐騙510萬元的案子；全案共計查獲取簿手3名、收簿手5名

、面交車手2名、車手頭2名及許姓會計等共13人到案，並查扣贓證物，初步清查被害人達10餘人，詐騙金額更高達1000萬元，全案詢後依違反詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移請台中地方檢察署偵辦。

偵查第六大隊（第四隊）隊長許忠彥表示，專案小組進一步調查，許姓主嫌所屬的詐騙集團幕後成員均藏匿於大陸地區，透過網路求職等各種手法，以「高薪、輕鬆」為幌子吸引未成年學子加入。

部分青少年因貪圖錢財而誤入歧途，淪為詐騙車手而不自知；根據以往法院判例，法官可能判處少年及其父母連帶賠償，少年的父母如無力賠償，就必須變賣房產，幾十年的積蓄可能付諸流水，少年也會背上詐欺罪名，實在得不償失。

許忠彥指出，近年來車手的年齡層逐年降低，起因則是詐欺集團經常灌輸「未成年不會被判刑」觀念，導致少年聽信謠言，進而參與詐欺集團領取詐欺贓款，少年車手仍會遭移送少年法庭審理，若犯行重大，更會遭判刑而入少年監獄服刑。

警方提醒青少年朋友切勿以身試法，詐騙集團近期常在網路刊登「快速核貸」、「無工作可貸」等廣告，以低門檻放款吸引急需資金被害人，進而引誘其提供自身的金融帳簿及提款卡，歹徒再利用該帳戶從事詐騙，民眾應多加防範。

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