弘光護理學院院長邱艷芬編臨床教案書，優化護理二技教育。（陳淑娥攝）

由於護理二技教學學科與五專重複者多，弘光科大護理學院院長邱艷芬承接教育部技職司「優化護理二技教育課程精進計畫」， 11月她發表兩本厚厚《臨床情境教學教案200》教科書，花半年時間編書供各校使用，落實以臨床能力導向的課程規畫。

邱艷芬指出，優化二技教學精進計畫緣起於應屆五專畢業生就業率不到3成，五專護理師因進修離職率高，影響醫院錄用意願，「五＋二專案」學生承受不了課業及新入職場工作雙重壓力，簽約者減少，加上二技教學學科與五專重複者多，影響上課熱忱。

邱艷芬強調，優化二技教育課程教科書不要和五專重複，才能增加五專畢業生回流二技補強教育的實際效益，五專畢業考取護理師證照後已在臨床工作的二技學生，需要學習是臨床碰到的實務問題怎麼和學理結合改善，她邀集百餘位臨床謢理人員及護理教師合作寫教案，經過修改及外部審查編纂成《臨床情境教學教案200》教科書，經過各作者授權，實體書及電子書將分送給各校使用。

邱艷芬表示，二年制學士補強教育的重點在於補強基礎醫學知識深度與廣度至大學程度，提升基礎醫學知識融入日常照護評估與處置，強化思辯能力，執行護理工作時對醫療診斷與處置不只要能理解，還需自醫師助理角色提升為夥伴，並補強邏輯思考、溝通協調與團隊合作訓練。

邱艷芬說，為執行此計畫，半年來除了上課及行政工作外，常常一天花6小時在編審這兩本書，導致肝腎功能因而變差，她有20年臨床經驗，更深知臨床教學的重要性，接下來打算進一步規畫將教案情境進行AR、VR化，未來也會提供給國內外各校使用。

(中時 )