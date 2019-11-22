稻穀價格天天跌，農民苦不堪言，蔡育輝（左一）邀多位農民現身說法。（蔡育輝服務處提供／劉秀芬台南傳真）

台南稻穀二期作即將完成收割，溼穀價格從11月中的每100台斤1070元到21日降至每100台斤980元；有農民向市議員蔡育輝陳情，生活難以為繼，蔡育輝22日邀農糧署及台南市農業局人員與農民座談，並聲明若他當選立法委員，將全力爭取提高稻穀公糧收購價格和數量。

有農民向蔡育輝陳情，為何稻穀價格天天跌，讓他們收入大減，稻穀公糧收購價格卻多年未漲。蔡育輝表示，農友是弱勢中的弱勢，稻穀公糧收購價格8年沒調漲，耕種成本卻年年增加。選舉到了，民進黨蔡政府又大撒政策買票的支票，稻穀收購價格這個問題卻被疏忽了。

蔡說，11月是台南溪北地區稻穀收割期，看到價格直直落，沒有一個農民笑得出來，溪北地區有廣大的農業特定區，許多老農民種稻一輩子，卻沒有保障的收益，如何能吸引更多年輕人投入？

蔡育輝強調，國內稻米政策有調整及改變的必要，但至今政府做了什麼？過去他擔任5屆議員，長期關心農民的生活，這次參選台南第一選區立法委員，他也特別提出相關政見，包括要求中央農糧署提高稻穀公糧及契作玉米收購價格與數量，隨物價指數調漲。

此外，他也呼籲盡快推動農產品價格保險制度，讓天災人禍的損傷得以補償；最重要就是要建立區域型農漁畜牧產銷平台，政府可以透過各種方式協助農漁民暢通銷路，甚至透過網路科技行銷到全世界，以推廣台南特色和保障農漁畜牧收益。

(中時 )