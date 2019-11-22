鄧紫棋日前無預警宣布和合作近11年的經紀公司「蜂鳥音樂」終止經紀合作，官司案纏身的她，今日推出新歌〈句號〉，她也透露這首是離開前公司後，第一首自己做的歌，更提到「當時覺得很孤立無援，坦白說這大半年以來很多時候我都有這種感覺。但我告訴自己，一段故事劃上句號，總會有另一段故事終於開始。我告訴自己不要害怕，不要放棄」。〈句號〉22日數位上架，MV於中午12點在YouTube首播。
離開前東家半年過去，鄧紫棋推出首當製作人的處女作，自覺「很不現實」，但她感覺「上帝再一次告訴我，我不是一個人，其實我有能力繼續走下去。謝謝幫助我，陪伴我渡過這段時間的人；也感謝我的過去」。至於官司進度，經紀公司透過索尼音樂回應「目前正在司法階段，細節暫時無法透漏」。
〈句號〉MV由曾經為孫燕姿、艾怡良、徐佳瑩等MV掌鏡、老家在屏東的新銳導演邱柏昶（Birdy）執導。日前鄧紫棋專程來台赴墾丁取景，首次來到墾丁的她，面對壯闊大草原或海岸都興奮不已，直呼「真的去到海邊才知道原來是這麼藍」，即便有時差，鄧紫棋仍打起精神，開拍前一天全程參與導演會議和發想，期盼新歌鼓勵所有需要勇氣的人。人氣高漲的鄧紫棋年底商演、尾牙滿場，今年鄧紫棋將赴新北耶誕城演出，也將力拼12月推出全新專輯。
(中時 )
#鄧紫棋
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