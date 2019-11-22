各政黨不分區名單底定，時代力量黨主席徐永明表示，國民黨致命錯誤導致政黨票會流竄，民眾黨則是把市政顧問蔡壁如排在第5，沒有催票效果，反觀時力安全名單邊緣第4黃國昌、第5翟本喬，具知名度、專業及爆發力，可以達到衝刺的效果，有機會達到不分區「坐4望5搶6」的目標。

台北市長、民眾黨主席柯文哲近來砲火猛烈，左打民進黨、右批時代力量，甚至直言黃國昌排第4不會上，時力在騙票。徐永明分析，柯文哲明顯是在操作棄保效益，但操作的時間過早，另一方面柯會越來越藍，可能流失淺綠或中間選民。

徐永明說，柯文哲接下來會越來越藍，因為有親民黨的壓力，為拉攏藍營支持者，柯的言行舉止只會往藍營靠，炮口一致對象民進黨，同時趁機分化時力，以拉抬不分區立委選情，但柯犯下嚴重的戰略錯誤，就是不該把蔡壁如排在第5，市區催票功能。

對於自家不分區名單，徐永明對於人選、排序非常有信心，徐永明表示，柯文哲頻頻對外方話看衰時力，因為他深知時力的爆發力，拿蔡壁如跟黃國昌對比，根本是以卵擊石，很難吸引民眾把政黨票投給民眾黨。

徐永明說，不分區參選人還是會扮演區域的角色，分區提出政見，像是陳椒華、詹智鈞以南部為主，翟本喬、小燈泡媽媽王婉諭、關心羚以北部為主，各自提出政見，並搭配舉辦活動展現對各領舉議題的關注。

(中時 )