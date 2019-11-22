台中知名犁記餅舖店老闆「餅哥」張仕宗，親赴清水警分局大秀派出所致贈「電子哨音指揮棒」及「防暴臂盾」等警用裝備。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中知名犁記餅舖店老闆「餅哥」張仕宗，日前親赴清水警分局大秀派出所致贈「電子哨音指揮棒」及「防暴臂盾」等警用裝備；張仕宗表示，警方常於路口或路段疏導交通，長期暴露在車輛廢氣及髒汙環境中，希望這些裝備能提升員警執勤安全。

張仕宗日前到大秀所拜訪所長賴進忠時，談及轄區包含西濱快速道路及中清路等港口進出重要樞紐，又地處海線地區除風大外，空氣中往往夾帶大量風飛沙，同仁於路口或路中指揮疏導交通時，需要常戴口罩隔絕髒汙及車輛廢氣，有時還得拉下口罩吹笛疏導交通，等同没有任防護，長期下來將影響同仁肺部健康。

張仕宗有感於警方對於轄內治安及交通辛苦與付出， 20日親赴大秀所致贈「電子哨音指揮棒」18支及「防暴臂盾」2組4面，大大提升員警執勤安全。他表示，兩種警用設備希望隨時能加強員警防護，降低自己與大眾自身危害，也藉此拋磚引玉，讓各界更重視員警執勤安全，給予值勤員警強而有力的保護。

大秀派出所長賴進忠指出，工欲善其事，必先利其器」，特別感謝張老闆的熱心付出，除了確保員警執勤安全外，更因地制宜提供員警有力的協助，讓員警在執勤時無後顧之憂，持續落實維持社會秩序及為民服務的工作。

(中時 )