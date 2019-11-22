徐子淇曾分享同款蛋糕打開後樣貌。（圖／翻攝自cathy_chui_official IG）
徐子淇曾分享同款蛋糕打開後樣貌。（圖／翻攝自cathy_chui_official IG）
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Happy birthday Cathy! Must have the hottest Bombshell birthday cake in town for the Birthday Queen! It is actually Cathy’s idea to design and develop the Bombshell cake concept, inspired from the Pinata toy, she worked with the mira Hotel to create and design many versions and after months of development and improvement, Bombshell has become the biggest hit in 2019 ever since they launched this summer! ❤️🎂💥 http://bit.ly/hello_BombShell 🌟✨💫 @cathy_chui_official @bombshell_hkg @theory__ @themirahotel @artyzenclub #happybirthday #birthday #birthdaycake #hbd #徐子淇 #李徐子淇 #生日快樂 #cathylee #bombshellhk #themirahongkong #numberonepr #hk #foodpic #foodlover #hongkong #foodporn #foodie #foodiehk #instafood #hkfoodporn #foodgasm #foodstagram #onlineshop #3dcakehk #cakeshop #pastryshop #couturierconfectionary #bakery #pastryart #designercake

Francis Cheng 鄭紹康（@numberonepr）分享的貼文 於 張貼

「千億媳婦」徐子淇和李兆基之幼子李家誠結婚13年，育有2子2女，集滿雙「好」，本月29日她將度過37歲生日，日前與公關好友鄭紹康提前慶生，鄭紹康曬出了一款造型立體特殊的「bombshell cake」，原來這款蛋糕是徐子祺設計的新品牌蛋糕，今年銷售成績不錯，也看得出千億媳婦厲害成功的商業頭腦。

徐子淇2006年和香港第二首富李兆基二子李家誠結婚，人美心善的她是不少人羨慕的目標，最近鄭紹康曬出和徐子淇慶生照片，說徐子淇設計的這款炸彈蛋糕已成為今年最熱門的甜點，封徐子淇為「Birthday Queen」，並透露她發想的來源是墨西哥的玩具，花了數月設計改善，如今才能受到好評。

而徐子淇除了會設計蛋糕外，今年3月也傳出加入《VOGUE》雜誌，成為投資者與董事之一，她受訪說因自己很早就對這本雜誌有興趣，才決定出資，謙虛澄清說：「不會給雜誌提供意見，因為編輯們都很專業」。

(中時電子報)

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