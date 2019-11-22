徐子淇曾分享同款蛋糕打開後樣貌。（圖／翻攝自cathy_chui_official IG）

「千億媳婦」徐子淇和李兆基之幼子李家誠結婚13年，育有2子2女，集滿雙「好」，本月29日她將度過37歲生日，日前與公關好友鄭紹康提前慶生，鄭紹康曬出了一款造型立體特殊的「bombshell cake」，原來這款蛋糕是徐子祺設計的新品牌蛋糕，今年銷售成績不錯，也看得出千億媳婦厲害成功的商業頭腦。

徐子淇2006年和香港第二首富李兆基二子李家誠結婚，人美心善的她是不少人羨慕的目標，最近鄭紹康曬出和徐子淇慶生照片，說徐子淇設計的這款炸彈蛋糕已成為今年最熱門的甜點，封徐子淇為「Birthday Queen」，並透露她發想的來源是墨西哥的玩具，花了數月設計改善，如今才能受到好評。

而徐子淇除了會設計蛋糕外，今年3月也傳出加入《VOGUE》雜誌，成為投資者與董事之一，她受訪說因自己很早就對這本雜誌有興趣，才決定出資，謙虛澄清說：「不會給雜誌提供意見，因為編輯們都很專業」。

(中時電子報)