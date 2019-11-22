中市建築工地 工人摔落鷹架不治 14:162019/11/22 中時 盧金足 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市西屯區22日中午發生工人從1樓高鷹架摔落的工安意外。（民眾提供／盧金足台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市西屯區發生工地意外！22日下午近12日西屯區一處工地發生工人從1樓高的鷹架摔落，緊急送醫，因頭部朝下，造成頭骨破裂，搶救後宣告不治。 這起發生在近中午12時的工地意外，警方獲報到現場查看，一名45歲的黃姓工人，疑因施工過程，不慎從大約1層樓高的鷹架上摔落。 經由救護車送往澄清醫院急救後不治，警方已通報勞工局前往了解。 (中時 ) #鷹架 #急救 #工地 #西屯區 #工人 也許您會感興趣 推薦閱讀 南投消防車救完火 回程撞到路人命危 18:522019/11/18 社會 疑駕駛死角釀禍 消防車撞傷路人 04:102019/11/19 地方新聞 走出去就是10年暴動罪 被圍理大女學生：他們沒給活路 08:422019/11/19 兩岸 中市牛排館冷凍庫馬達爆炸起火 冒大量濃煙 16:562019/11/19 社會 人人都是救護員 新北推廣公務員急救技能保護你我他 09:422019/11/20 社會 喜迎台灣燈會 中市警六分局結合守望相助宣導安全 00:352019/11/21 生活 北市公寓暗夜遭祝融 屋主逃生不及命危送醫 09:072019/11/21 社會 心肌梗塞能自救？醫：10秒內必做3件事 11:572019/11/21 生活 竹南工廠鐵捲門釀禍 工人鼻口冒血重傷不治 19:372019/11/21 社會 社會熱門新聞 史上最尷尬！ 新娘「超垂八字奶」外露 賓客秒傻眼 - 社會 正妹服務員「裸體圍裙」攬客 穿太辣全GG - 社會 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 情侶「原裝」交往1年 初嚐禁果首吐5字心得 - 社會 疑搶小姐起口角 萬華阿公店驚傳凶殺 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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