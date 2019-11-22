台中市西屯區發生工地意外！22日下午近12日西屯區一處工地發生工人從1樓高的鷹架摔落，緊急送醫，因頭部朝下，造成頭骨破裂，搶救後宣告不治。

這起發生在近中午12時的工地意外，警方獲報到現場查看，一名45歲的黃姓工人，疑因施工過程，不慎從大約1層樓高的鷹架上摔落。 經由救護車送往澄清醫院急救後不治，警方已通報勞工局前往了解。

(中時 )