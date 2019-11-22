七股特生中心黑面琵鷺展示館12月1日起至2020年4月30日推出「黑面琵鷺模型展」。（劉秀芬攝）

七股特生中心黑面琵鷺展示館12月1日起至2020年4月30日推出「黑面琵鷺模型展」。（劉秀芬攝）

目前正是觀賞黑面琵鷺的旺季，七股特生中心黑面琵鷺展示館配合保育季系列活動，12月1日起至2020年4月30日推出「黑面琵鷺模型展」，受邀參展的素人工藝家李龍輝，花了3年多時間，自學製作國際明星鳥「黑面琵鷺」等各種冬候鳥模型，做工維妙維肖，相當吸睛。

台南市政府農業局副局長李建裕表示，李龍輝的作品中，黑面琵鷺一身雪白羽毛，有著一隻長長像湯匙的扁嘴巴，有的叼著魚，有的在嬉戲玩耍，模樣相當逗趣，多人都以為是標本，仔細一看卻是模型，相當令人矚目。

台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武說，這些黑面琵鷺模型作品中，黑面琵鷺所站立的背景照片，是生態保育學會副總幹事黃永豐在南部地區黑面琵鷺棲息地方所拍攝的照片，搭配起來更有生動，以及真實臨場感。

李龍輝表示，3年前到鰲鼓溼地賞鳥，順手買了兩隻反嘴鴴和高蹺鴴的模型回家，從此便開始研究製作各種冬候鳥模型，尤其對黑面琵鷺最感興趣，他說，「要製作模型的過程，必須先了解各種鳥類的特徵外，製作過程也需要細心與耐心，才會有好作品」。

李建裕表示，李龍輝製作的黑面琵鷺模型栩栩如生，從亞成鳥的非繁殖羽做到成鳥的繁殖羽，令人刮目相看。目前正是觀賞黑面琵鷺的旺季，農業局歡迎全國民眾除了來七股觀賞黑面琵鷺，也可以來特生中心觀賞黑面琵鷺的鳥類模型，進一步認識生態保育的重要性。

(中時 )