紐約洋基會不會第3次錯過買下寇爾(Gerrit Cole)的機會呢？ESPN球評「鐵爺」塔謝拉(Mark Teixeira)認為洋基確實需要寇爾，但是寇爾最後不會加入洋基。「並非每個人都適合在紐約打球，寇爾是西岸(加州)出身的人，(洛杉磯)道奇和天使都在搶他，價碼相同的話他不會選擇洋基。」

洋基當年選秀看中寇爾，但寇爾後來還是被老爸送回加州就讀UCLA。塔謝拉說：「洋基當然可以開出10年4億美元，問題是其他球隊的動向，洋基也不想當冤大頭。」塔謝拉認為除非洋基狠狠壓過別隊的價碼，不然寇爾還是會跑回加州。

天使老闆同意再增加團薪，總管預定「補進兩位先發投手」，畢竟他們已經天價續約卓奧特(Mike Trout)，又找來新總教練麥登(Joe Maddon)，不把戰績衝上去絕不甘心。今年卓奧特勇奪美聯MVP，天使卻只有72勝90敗。另一方面也要看大谷翔平的康復狀況，天使同意讓大谷「投一休六」。如果大谷能夠穩定登板，天使可以少買1個先發，也就是含大谷共5人輪值，偶爾有缺就用牛棚車輪戰。

(中時電子報)